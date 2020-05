AUA-Rettungspaket für Neustart hängt jetzt am Beitrag der Lufthansa

Es ist nicht so, dass die AUA bereits nächste Woche ohne Staatshilfe insolvent wird. Die Liquidität reicht auf alle Fälle bis Mitte Juni, beruhigt man in Bankenkreisen. Wie lange genau die AUA ihren Stillstand noch finanzieren kann, hängt auch davon ab, wie viele bereits bezahlte Tickets sie in Cash retournieren muss. Derzeit verzögern sich die Auszahlungen.

Die türkis-grüne Regierung wird Staatshilfe allerdings grundsätzlich erst dann freigeben, wenn die Entscheidung in Deutschland gefallen ist. Die Lufthansa will rund neun Milliarden Euro an Unterstützung, aber noch ist in der Koalitionsregierung immer nicht ausgestritten, in welcher Form sich der Staat dafür beteiligen wird.