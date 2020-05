Neues Buch: Was Kurz und Kogler zusammenhält

A propos Grüne: Im Beitrag der damaligen Kommunikationschefin Karin Strobl finden sich anekdotisch unterhaltsame Details aus den Wochen, in denen die Parlamentspartei 2017 ihren Rausschmiss aus dem Hohen Haus verkraften musste. Man erfährt, wo sich das Sanierungsteam der Grünen getroffen hat - in einer Bäckerei am Wiener Hauptbahnhof; was die scheidende Abgeordnete und heutige Klubchefin Sigi Maurer mit ihrem Parlamentssofa gemacht hat - es verkauft; und man bekommt eine Ahnung davon, was in Werner Kogler vorgegangen sein muss, als er nach dem Rauswurf aus dem Parlament mit glasigen Augen zwischen den Umzugskisten im Noch-Parlamentsklub umherwanderte.

Umweltschutz soll sich rechnen

Der frühere Vizekanzler und ÖVP-Vordenker Josef Riegler propagiert in seinem Beitrag mit ungebrochener Leidenschaft das Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft. Laut Riegler war es immer programmatisch in der Volkspartei vorhanden - allein die Praxis konnte da nicht mithalten. Mit der Regierungsbeteiligung der Grünen sieht Riegler nun wieder eine Möglichkeit, den vermeintlichen Widerspruch zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltschutz aufzulösen. "Umweltschutz soll sich wirtschaftlich rechnen!", schreibt der frühere Vizekanzler. "Das gilt für die Produktion ebenso wie für Mobilität und Konsum." Dass manche, "rückwärtsgewandten Ökonomen" das nicht verstanden hätten, sei schade.