Comeback-Klausur der Regierung für 500.000 Jobs

Finanzminister Gernot Blümel hält indes an der Devise „Koste es, was es wolle“ fest. Und es kostet sehr viel: Lagen die Staatsschulden 2019 noch bei 70,5 Prozent der Wirtschaftsleistung, schnellen sie 2021 auf 89,6 Prozent hinauf. Blümel: „Wir passen das Budget an, um weiter ausreichend Mittel für Gesundheit und Wirtschaftshilfen sicherzustellen.“