Mückstein kann loslegen: "Ein harter Knochen"

Die Frage nach der Macht durch Verordnungen, Weisungen und Gesetze lässt sich leicht beantworten: Ja, Covid-19 hat dazu geführt, dass das Ministerium als oberste Seuchenbehörde des Landes das öffentliche Leben in einer nie da gewesenen Art und Weise einschränken konnte.

Wahr ist auch: Sobald die Pandemie bekämpft ist, ändern sich auch die Zuständigkeiten in der Gesundheitspolitik wieder radikal. Denn im Normalbetrieb sind die unter anderem für die Spitalsversorgung zuständigen Länder und die Sozialversicherungen die mächtigen Player.

Sie zahlen die Gehälter, sie entscheiden über Standorte, Personal und Struktur. Der Minister hat allenfalls moderierende, aber kaum gestaltende Funktion.

Und das hat auch mit seinem Budget zu tun.

Denn die erwähnten 18,5 Milliarden Euro an Ausgaben stehen dem Minister de facto nur auf dem Papier zur Verfügung. Satte 12,5 Milliarden entfallen allein auf Pensionszahlungen, sprich: Dieses Geld steht den Versicherten gesetzlich zu, es ist weder für den Minister noch sonst jemanden politische Spielmasse. Ähnlich verhält es sich mit den 4 Milliarden Euro, die Mücksteins Haus für "Soziales und Konsumentenschutz" budgetiert. In Wahrheit handelt es sich hier fast ausschließlich um Pflegeleistungen wie das Pflegegeld oder Zuschüsse für die 24-Stunden-Betreuung.

Unterm Strich hat der Ressortchef ein paar hundert Millionen Euro – vornehmlich im Präventionsbereich (gesundes Essen, Impfungen, etc.) –, mit denen er politisch gestalten kann. "Generell geht es in diesem Ministerium um das Bohren unglaublich dicker Bretter. Ich meine das Zusammenführen des Föderalismus, die Selbstverwaltung der Sozialversicherung, der Umgang mit Ärzte- und Apothekerkammer, der Pharmabranche, und, und, und", sagt Andrea Kdolsky zum KURIER. 2007 war sie de facto in derselben Situation wie Mückstein, sie kam als Fachärztin (Anästhesie) und für die ÖVP an die Spitze des Gesundheitsministeriums.