René Benko kommt nach Wien: Was den gefallenen Investor erwartet

Als Ende April im Cofag-Untersuchungsausschuss im Parlament beschlossen wurde, den gefallenen Investor René Benko in den U-Ausschuss vorzuführen, da gaben die Abgeordneten der Polizei weit reichende Möglichkeiten: Die "zuständige Behörde" - in diesem Fall die Landespolizeidirektion Tirol - sei berechtigt, "Zwangsgewalt in erforderlichem und angemessenem Ausmaß anzuwenden".

Und wie stellen die Beamten sicher, dass er an diesem Mittwoch auch wirklich ins Parlament kommt? Offiziell ist auf Fragen wie diese von der Landespolizeidirektion Tirol keine Auskunft zu bekommen. Zu Einzelfällen gibt man keine Auskunft, heißt es auf Anfrage des KURIER. Und das hat - auch - damit zu tun, dass die Polizei mit der Vorführung bei U-Ausschüssen wenig bis gar keine Erfahrungen hat.

Insgesamt ist die Angelegenheit wohl weitaus weniger dramatisch als es in der Vorführungsanordnung heißt. Denn selbst wenn der Beschluss des Parlaments nötigenfalls Zwangsgewalt vorsieht, bleibt ein Prinzip davon immer unangetastet: die Verhältnismäßigkeit. Und diese spricht ganz klar dafür, dass die Polizei bei Benkos Auftritt im Hohen Haus wenig bis gar keinen Auftrag hat. Wie das? Nun, der Tiroler gibt sich in der Causa mittlerweile maximal kooperativ.

Schon am 24. April hat Benkos Anwalt Norbert Wess das Parlament und Verfahrensrichterin Christa Edwards schriftlich darüber informiert, dass die Auskunftsperson einen Tag vor dem Auftritt im Untersuchungsausschuss, also heute, Dienstag, in Wien sein wird und selbstverständlich kommt. Zwangsgewalt wäre in diesem Fall also überschießend und rechtswidrig. Immerhin geht es am Ende "nur" darum, das Kommen in den U-Ausschuss sicherzustellen.

COFAG-Ausschuss - Letzte Woche mit Fokus auf Signa-Pleite zum Auftakt

Etappensieg und Beugestrafe Apropos rechtswidrig: Einen kleinen "Etappensieg" konnte Benko kurz vor Pfingsten verbuchen. Das Parlament hatte am 25. April beim Bundesverwaltungsgericht beantragt, Benko mit einer Beugestrafe zu belegen, weil dieser am 4. und 5. April nicht in den Ausschuss gekommen ist. Mit 16. Mai hat das Gericht diesen Antrag nun zurück- bzw. abgewiesen. Der Grund dafür ist etwas peinlich: Was den 4. April angeht, hat das Bundesverwaltungsgericht bereits am 29. April eine Beugestrafe über Benko verhängt.