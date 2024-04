COFAG-U-Ausschuss: „Es muss jemand Verantwortung übernehmen“

„Er wird sich den Auftritt und eine Entschlagungsorgie wohl ersparen und kurzfristig sehr ernste – beispielsweise gesundheitliche – Gründe für eine neuerliche Entschuldigung vorbringen“, mutmaßt man derweil in einem anderen Parlamentsklub.

Fakt ist: Die Unternehmen, die dem Investor Benko zugerechnet werden können, haben in der Corona-Pandemie aus dem steuerfinanzierten Hilfstopf der COFAG mehr als 18 Millionen Euro erhalten. Und dementsprechend wertvoll wären die Einschätzungen von Benko selbst. In der Theorie zumindest.

Geladen ist der Unternehmer, den der deutsche Spiegel mittlerweile einen „Hochstapler“ nennt, erst am Donnerstag, also am zweiten Ausschuss-Tag dieser Woche.