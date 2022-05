Cobra-Affäre: Verfahren gegen „bekannte Person“ eingeleitet

„Wir haben den Sachverhalt, so wie er uns vorliegt, geprüft und gegen eine namentlich bekannte Person ein Verfahren eingeleitet“, sagt Bischof. Alle beteiligten Personen sollen nun dazu befragt werden. Ob das Verfahren auch auf andere bekannte Personen ausgeweitet wird, wird sich erst weisen.

Befangenheit

Ursprünglich war die Prüfung eines Anfangsverdachts von der Anklagebehörde in Wiener Neustadt eingeleitet worden. Aufgrund der Brisanz des Falles und der Nähe der Staatsanwaltschaft zur Cobra-Zentrale in Wiener Neustadt sei das Ermittlungsverfahren wegen Befangenheit sofort an die Oberstaatsanwaltschaft Wien weitergeleitet worden. Diese wiederum hatte den Fall an die Behörde in Korneuburg delegiert. Aber auch Korneuburg fühlte sich zunächst nicht zuständig und reichte den Akt an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) weiter.

Diese wollte das Verfahren nicht an sich ziehen. Nun ist wieder die Staatsanwaltschaft in Korneuburg am Zug.