Cobra-Beamte schildern Umtrunk: "Drei Bier, ein Achterl Wein und ein Stamperl"

Nachdem der KURIER am Freitag neue Details über den Umtrunk in der Kanzler-Wohnung öffentlich machte, hört man aus dem Polizei-Umfeld, dass sich diese Details auch mit den Aussagen der beiden Cobra-Beamten decken.

Auch wenn die beiden Bodyguards zwei unterschiedliche Aussagen machten. Rund 5,5 Stunden nach dem Unfall – nämlich gegen 23.00 Uhr am 13. März – gaben sie an, dass sie erst „nachdem die Schutzperson den Schutzauftrag beendet hatte“, Biere bei einem Rundgang konsumiert hätten. Nach dieser Aussage wäre die Alkoholisierung nicht in der Wohnung des Kanzlers passiert.

Anders wird der Ablauf des Nachmittags in einer detaillierten Stellungnahme dargestellt, die erst vor rund zwei Tagen in den Akt kam.

Am frĂĽhen Nachmittag trafen die Beamten in der Wohnung des Kanzlers ein. Nach 16 Uhr, so fĂĽhren die Beamten aus, bot Katharina Nehammer an, auf den runden Geburtstag eines der beiden PersonenschĂĽtzer anzustoĂźen. Weil man sich gut verstehe, willigten die Cobra-Beamten ein.