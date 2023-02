Cobra-Affäre: Auch Nehammer ist "Verdächtiger"

Bundeskanzler Karl Nehammer wird in der so genannten Cobra-Affäre als "Verdächtiger" geführt, berichtet das profil. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg beschäftigt sich bis heute mit dem Verdacht des Amtsmissbrauchs. Worum geht es? Im März 2022 haben zwei Personenschützer der Spezialeinheit „Cobra“ nach einem Einsatz bei der Ehefrau des Kanzler mit ihrem Dienstwagen einen Unfall verursacht. Dabei entstand zwar nur ein Blechschaden - allerdings waren die Beamten alkoholisiert; der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner brachte zu der Causa eine parlamentarische Anfrage ein. In der Anfrage zitierte der Parlamentarier ein anonymes Schreiben eines angeblichen Cobra-Beamten, in dem einerseits behauptet wurde, dass Cobra-Personenschützer zu Tätigkeiten herangezogen würden, die nicht ihrer Aufgabe entsprechen würden. Andererseits hieß es darin, dass – um den Alko-Vorfall zu vertuschen – dahingehend interveniert worden sei, die Dienstzeiten der Beamten nachträglich so zu verändern, damit die Angelegenheit offiziell in deren Freizeit fallen würde.

Was an diesem Vorwurf stimmt, versucht die Staatsanwaltschaft nun zu klären.