Cobra-Affäre: Staatsanwalt ermittelt offenbar gegen Direktor Treibenreif

Wie mehrere Quellen dem KURIER bestätigten, dürfte es dem Vernehmen nach um den Direktor der Anti-Terroreinheit Cobra, Bernhard Treibenreif, handeln. Ausschlaggebend für das Ermittlungsverfahren dürften jene Vorwürfe sein, die in einem anonymen Brief erhoben worden waren, der auch Anlass für eine parlamentarische Anfrage war.

In dem fast fünfseitigen Brief hatte vermutlich ein Cobra-Beamter behauptet, dass der Cobra-Direktor nach einer Intervention von höchster Stelle die Dienstschlüsse der Personenschützer von Kanzler-Gattin Katharina Nehammer im Nachhinein angepasst haben soll.

Die Klagsschrift soll Treibenreif noch nicht zugestellt worden sein. Auch aus dem Innenministerium heißt es, man habe bisher dazu keine Informationen erhalten.

Staatsanwaltschaft Korneuburg zuständig

Aufgrund der Brisanz des Falles wurde das Verfahren an die Oberstaatsanwaltschaft Wien weitergeleitet, diese wiederum hat den Fall an eine dritte Staatsanwaltschaft, jene in Korneuburg (NÖ), abgetreten. Von der zuständigen Pressestelle wollte man auf KURIER-Nachfrage keine Stellungnahme abgeben.

Wie berichtet, hatte die Cobra ihrerseits ebenfalls eine Anzeige angekündigt. Die Frage blieb: Gegen wen? Offenbar wird gerade geprüft, ob durch den Verrat von Details aus der Cobra-Arbeit die Amtsverschwiegenheit verletzt wurde. Wer den anonymen Brief verfasst haben soll, ist weiter unklar.