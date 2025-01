Schon jetzt ist es die fünftlängste Regierungsbildung

Über die durchschnittliche Regierungsbildungszeit nach den bisherigen Wahlen der Zweiten Republik von 62,4 Tagen bis zur Angelobung ist man schon seit 1. Dezember hinweg. In der Rangliste der Verhandlungsdauer stehen die türkis-rot-pinken Gespräche mit 96 Tagen seit der Wahl am 29. September aktuell an der fünften Stelle, bereits am kommenden Dienstag wäre es Platz 4.

Dauern die Verhandlungen noch einen weiteren Monat und würde die Regierung erst ab 6. Februar ihr Amt antreten, wäre es die allerlängste Regierungsfindung der Zweiten Republik. Platz 2 gäbe es diesmal schon am 1. Februar - wenn die 124 Tage überholt sind, die es 1999 dauerte, bis letztlich die (parallel schon vorgebaute) erste schwarz-blaue Regierung unter Wolfgang Schüssel - nach langen, letztlich gescheiterten SPÖ-ÖVP-Verhandlungen - angelobt wurde. Am bisher längsten - nämlich 129 Tage - mussten die Österreicherinnen und Österreicher bisher 1962/63 warten, bis ÖVP und SPÖ - widerstrebend - zum letzten Mal vor der Phase der Alleinregierungen einig wurden.