Causa Schilling: Gudenus bezeichnet Van der Bellen als "Homo"

Der ehemalige Grünen-Chef und nunmehrige Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Dienstag hinter Lena Schilling gestellt. Die Grünen-Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl sieht sich bekanntlich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Sie soll unter anderem Dritten zu Unrecht sexuelle Belästigung vorgeworfen haben.

Wer als junger Mensch mache keine Fehler, sollte sie überhaupt einen gemacht haben, meinte Van der Bellen dazu in einem Ö1-Interview. Er selbst habe jedenfalls sicher welche gemacht, so der Bundespräsident. Verzichten könnte Van der Bellen darauf, das Privatleben in Wahlkämpfe hineinzuziehen: "Politik ist das eine und Privatleben ist das andere." Van der Bellen betonte zudem, Schilling persönlich nicht zu kennen.