Untersuchungen zur Causa Pilnacek: Kommission ist jetzt komplett

Aufklärung von Einflussnahmen

Aufklären soll die Kommission durch Aktenstudium und Interviews nun etwa, ob es vom 1. Jänner 2010 bis Dezember 2023 Einflussnahmen auf staatsanwaltschaftliche Vorgänge gegeben hat. Den Startzeitpunkt markiert dabei in etwa der Amtsantritt Pilnaceks als Sektionschef (Herbst 2010). Ebenfalls untersucht wird, ob es Interventionen etwa von politischen Parteien auf die Justizverwaltung gegeben hat. Die Arbeit der Kommission soll am 31. Mai 2024 abgeschlossen sein, der Endbericht wird am 15. Juni vorgelegt und in der Folge veröffentlicht.

Zugriff auf die der Meldestelle √ľbermittelten Informationen soll ausschlie√ülich die Untersuchungskommission haben. √úber einen gesch√ľtzten Postkasten sollen die Hinweisgeberinnen bzw. Hinweisgeber dann Informationen √ľber das weitere Vorgehen. Die Zugangsdaten sollen anonym und f√ľr niemanden sichtbar sein, auch die Verwendung von Pseudonymen ist m√∂glich. Erreichbar ist die Meldestelle kann √ľber einen Link auf der Homepage des Justizministeriums.

