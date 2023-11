Urheber des Pilnacek-Mitschnitts: "ÖVP hat Druck auf ihn ausgeübt"

Jener Mann, der den mittlerweile verstorbenen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek in einem Wiener Innenstadt-Lokal heimlich aufgenommen hat, meldete sich Donnerstagmittag erstmals zu Wort. Christian Mattura, Ex-BZÖ-Politiker und als Unternehmer in der Glücksspielbranche tätig, sprach mit den Salzburger Nachrichten (SN) darüber, warum er die Aufnahme gemacht und an Medien weitergegeben hat.

Der Ton-Mitschnitt belastet Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Pilnacek behauptet, Sobotka habe ihn mehrfach gedrängt, rechtswidrigen Wünschen nachzukommen. Nachgegeben habe er diesen nie. Ob laufende Verfahren, ob Hausdurchsuchungen: "Du hast selber versagt, du hast es nie abgedreht", hätte Sobotka in jedem Gespräch zu ihm gesagt. Sobotka weist Interventionsversuche dezidiert zurück. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft einen Anfangsverdacht gegen Sobotka wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch.