Pilnacek-Mitschnitt hat Nachspiel in der Justiz

FPÖ und SPÖ wünschen sich zumindest ein Machtwort von Alexander Van der Bellen. Der Bundespräsident könne es angesichts der Vorwürfe nicht egal sein, wer hinter ihm das zweithöchste Amt im Staat bekleidet.

Formal ist Sobotka in seiner Funktion nicht abwählbar, er müsste von sich aus zurücktreten.

Das freilich wird nicht passieren. Denn abgesehen davon, dass Parteichef Karl Nehammer seinem Parteifreund noch einmal explizit das Vertrauen ausgesprochen hat, blickt die ÖVP völlig anders auf den Pilnacek-Mitschnitt. – Und damit ist man bei der nächsten Ebene der Affäre.

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker versuchte am Mittwoch die Aufmerksamkeit auf folgenden Aspekt zu lenken: Zunächst einmal sei es pietätlos, einen Verstorbenen, den man nicht mehr dazu befragen könne, politisch zu instrumentalisieren. Auch habe Pilnacek in zwei Untersuchungsausschüssen unter Wahrheitspflicht ausgesagt, dass es definitiv keine Interventionsversuche der ÖVP gegeben habe – also exakt das Gegenteil von dem, was er im Juli zu späterer Stunde in einem Wiener Innenstadtlokal gesagt hat.