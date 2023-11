Wie sehr schadet die geheime Pilnacek-Aufnahme der ÖVP?

Eine geheime Tonaufnahme mit Aussagen des verstorbenen Justizchefs Christian Pilnacek bringt die ÖVP in Bedrängnis. Es soll darin um Interventionen von türkisen Politikern an die Justiz gehen, darunter auch von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Die Opposition fordert bereits seinen Rücktritt. Woher das Tondokument stammt, was an den Vorwürfen dran ist und was das für die ÖVP bedeutet, erklärt heute KURIER Innenpolitikchef Martin Gebhart.