Causa Pilnacek: Sobotka weist alle Vorwürfe zurück

Ein geheim aufgenommener Audio-Mitschnitt mit dem mittlerweile verstorbenen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek belastet die ÖVP, und allen voran Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, schwer. Insbesondere Sobotka habe ihn mehrfach gedrängt, rechtswidrigen Wünschen nachzukommen, behauptet Pilnacek laut dem Mitschnitt. Nachgegeben habe er diesen nie. Ob laufende Verfahren, ob Hausdurchsuchungen: "Du hast selber versagt, du hast es nie abgedreht", hätte Sobotka in jedem Gespräch zu ihm gesagt.

Dementsprechend nahmen die anderen Parlamentsparteien insbesondere Sobotka – dessen Absetzung sie seit Jahren fordern – am Mittwoch ins Visier. FPÖ und SPÖ forderten auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf, Sobotka zum Rückzug zu bewegen. Des Amtes entheben kann er den Nationalratspräsidenten nicht.

Sobotka bleibt

Sobotka erklärte sich am Donnerstag kurz vor der Nationalratssitzung zum Budgetausschuss. Er habe nie irgendeinen Einfluss auf Sicherstellungsanordnungen – etwa Hausdurchsuchungen – oder laufende Verfahren genommen, weist Sobotka alle Vorwürfe zurück. Diese entsprächen "in keinster Weise der Wahrheit", meint Sobotka: "Das habe ich bereits unter Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss gesagt."

Dass es in den vergangenen Tagen in der Medienberichterstattung durch eine illegale Tonbandaufnahme erneut zu einer Debatte darüber gekommen sei, bedaure er sehr, so Sobotka. Von einem Rücktritt war keine Rede: Er werde sein Amt weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen ausüben, sagt Sobotka.

Kickl: "Sargnagel der ÖVP"

FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigt sich daraufhin entsetzt. Sobotka habe das Parlament für eine "falsche Erklärung" missbraucht. Die einzige richtige Erklärung wäre Sobotkas Rücktritt gewesen. "Mir ist es ja wurscht, ganz Österreich ist es ja wurscht, dass Sie der Sargnagel der Österreichischen Volkspartei sind", meint Kickl. Dass sich weder Van der Bellen, noch SPÖ-Chef Andreas Babler bisher zur Causa geäußert hätten, ärgert sich Kickl: "Was ist denn da los?"

"Wenn jemand die Geschäftsordnung mit Füßen tritt, dann ist es der Klubobmann der Freiheitlichen Partei." Kickl missbrauche alle parlamentarischen Einrichtungen, die missbraucht werden könnten.