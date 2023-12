Antikorruptionsexperte Martin Kreutner leitet Pilnacek-Kommission

Der Korruptionsexperte Martin Kreutner wird die nach dem Auftauchen von Tonaufnahmen des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek eingesetzte Untersuchungskommission leiten. Das gab Justizministerin Alma Zadic (GrĂŒne) am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt. Die Kommission soll vor allem Akten analysieren und kann darĂŒber hinaus auch Interviews fĂŒhren. Ihre Arbeit soll am 31. Mai 2024 abgeschlossen sein, der Endbericht wird am 15. Juni veröffentlicht.

➀ Mehr lesen: Brisanter Pilnacek-Mitschnitt: Was die Justiz jetzt alles zu prĂŒfen hat