Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Ermittlungen gegen drei Aufsichtsratsmitglieder der Casinos Austria AG wegen Untreue eingestellt, wie die Behörde am Donnerstag in einer Aussendung mitteilt.

Millionen an Abfindung

In der vorliegenden Einstellung geht es quasi um die Vorarbeiten zur Causa Sidlo: Der frühere FPÖ-Bezirksrat soll ja wegen eines Deals zwischen ÖVP und FPÖ bzw. der damaligen türkis-blauen Regierung und dem Glückspielkonzern Novomatic zum Finanzvorstand der Casag gemacht worden sein, im Gegenzug soll ÖVP-Mann Thomas Schmid die ÖBAG bekommen haben.

Zum Umbau des Casag-Vorstands - sozusagen, um den Weg freizumachen - gehörte die vorzeitige Auflösung von zwei Vorstandsverträgen im Jahr 2019, die "in unvertretbarer Weise zum Nachteil des Unternehmens erfolgt sein könnte", so der Anfangsverdacht der WKStA. Kolportiert wurden damals mehrere Millionen, die die geschasste Führung an Abfindung erhalten haben soll.