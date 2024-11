WKStA ermittelt nicht (mehr) wegen Falschaussage gegen Schmid

Nach und nach fallen Entscheidungen im Ibiza- bzw. Casag-Komplex. Vergangene Woche waren die Ermittlungen in der Causa Pröll-Stiftung ( mehr dazu hier ) eingestellt worden; heute, Dienstag, wurde bekannt, dass die WKStA in zwei Fällen nicht (mehr) gegen Thomas Schmid ermittelt.

Die WKStA kam bei ihren Ermittlungen nun zum Ergebnis, dass die betreffenden Aussagen Schmids "zum einen Teil überwiegend objektiv richtig waren bzw. zum anderen Teil als unvollständig erkennbar waren, da er von seinem gesetzlichen Recht Gebrauch gemacht hatte, sich als Beschuldigter in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren der Aussage zu entschlagen", wie es in einer Aussendung heißt. Die Ermittlungen seien daher einzustellen gewesen.

Kein Anfangsverdacht

Zweitens hat die WKStA eine Anzeige geprüft, in der Schmid vorgeworfen wurde, im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage im Dezember 2023 falsch ausgesagt zu haben.

"Mangels Anfangsverdachts waren diesbezüglich jedoch keine Ermittlungen einzuleiten, zumal keine entsprechenden Anhaltspunkte für die in der Anzeige angeführten behaupteten Falschangaben in der Zeugenaussage vorliegen und das Gericht die Aussage des MMag. Schmid im Rahmen seiner Beweiswürdigung für glaubwürdig erachtete", schreibt die WKStA in ihrer Aussendung.

Sowohl die Zurücklegung der Anzeige als auch die Einstellung der Ermittlungen sei nach Genehmigung des entsprechenden Vorhabensberichts durch die Oberstaatsanwaltschaft, das Justizministerium und den Weisungsrat erfolgt.