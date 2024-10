WKStA: Ermittlungen um Erwin-Pröll-Stiftung eingestellt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Ermittlungen in der Causa Erwin-Pröll-Privatstiftung eingestellt, wie die Behörde am Montag via Aussendung bekanntgab.

In der Causa war Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) vorgeworfen worden, in seiner Zeit als Innenminister bei einer Betriebsprüfung zugunsten der Stiftung interveniert zu haben.

Mitbeschuldigt war auch Thomas Schmid, Ex-Generalsekretär im Finanzministerium. Sobotka und Schmid war ein Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 StGB) in unterschiedlichen Beteiligungsformen vorgeworfen worden.