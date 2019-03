Bye-bye Dienstmann: Dienstleistungsjobs werden wegdigitalisiert

Denn es werden nicht nur die manuellen Produktionsjobs – Lagerarbeiter, Mechaniker – wegdigitalisiert. Sondern zunehmend auch jene Dienstleistungsjobs, die eigentlich die postindustrielle Servicegesellschaft hätten prägen sollen. Man gibt seine Koffer selber auf, checkt am Automaten ein, rechnet seinen Supermarkteinkauf an der Selbstbedienungskassa ab und sucht sich sein Hotel selbst. Man tippt auf den Burger, den man essen will, ruft nicht die Taxivermittlung an, sondern die Uber-App auf. Irgendwann kommt dann überhaupt das selbstfahrende Taxi.

Diese Digitalisierung des Servicebereichs ist für Kunden mal ein Ärgernis, mal ein Gewinn. Vor allem aber ist sie ein Vorbote eines wirtschaftlichen Umbruchs, für den Österreich überhaupt nicht gerüstet ist.