BVT-Razzia: Wie Minister Kickls Generalsekretär Regie geführt hat

Der niederösterreichische Polizei-Oberst und FPÖ-Kommunalpolitiker Wolfgang Preiszler, der die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) geleitet hat, ist ein vorsichtiger Mann. So wechselt er seine Handys drei bis vier Mal im Jahr. Deshalb konnte er am Mittwoch im U-Ausschuss nicht sagen, ob er während der Razzia am 28. Februar 2018 per SMS oder WhatsApp mit seinen Beamten kommunizierte.