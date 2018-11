BVT-Ausschuss: Rechter Security hatte Zugang zu den Klubräumen

Eine Google-Suche hätte gereicht. Unter dem Namen finden sich Kontakte zu führenden Neonazis und in die Hooliganszene. Auch das Facebookprofil verrät Mitgliedschaften in Gruppen wie „Gegen Asylanten in Österreich“ oder „ Österreich hat genug Ausländer! Stoppt die regelrechte Überflutung!“

Bei allen Fraktionen sorgt es für Kopfschütteln, dass ein mutmaßlich Rechtsextremer bei sechs BVT-Ausschüssen (und drei Eurofighter-Sitzungen) als Security arbeitete sowie an zwei Tagen die Taschen der Journalisten kontrollieren durfte. Er bekam sogar eine eigene Sicherheitskarte für das Parlament und die Klubräume der Parteien, wie dem KURIER bestätigt wurde. Laut SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer könnte er dort nicht versperrte Akten gelesen haben. Die Parlamentsdirektion versucht noch herauszufinden, wie groß der Schaden tatsächlich ist. Dazu läuft derzeit eine Prüfung.