Rechter BVT-Security: Parlament beschließt Sofortmaßnahmen

Nach dem Auffliegen des rechtsextremen Securitys beim BVT-Untersuchungsausschuss wird nun durchgegriffen. Die Sicherheitsfirma G4S soll künftig nur mehr an unbedeutenden Stellen eingesetzt werden, auch eine mögliche Auflösung des Vertrages könnte nun geprüft werden. Das ist das Ergebnis einer Sitzung aller Parteien bei der Vorsitzenden Doris Bures ( SPÖ). Die Frage sei auch, ob eine Securityfirma zuverlässig sei, die einen rechtsextremen einstellt, meinte einer der Teilnehmer.

"Der Prüfungsstreit ist absurd, wenn man ohnehin alles über die Person findet, wenn man den Namen googelt", sagt Stephanie Krisper von den Neos. „Es muss klar sein, dass in solch hochsensiblen Bereichen der öffentlichen Sicherheit - wie es der BVT-Untersuchungsausschuss ist - in Zukunft kein Fremdpersonal mehr eingesetzt werden darf“, betonte Jan Krainer ( SPÖ). Und Werner Amon ( ÖVP): meint: „Personen mit rechtsradikaler Gesinnung und Kontakt zu verurteilten Wiederbetätigern haben in sensiblen Bereichen des Parlaments nichts verloren.“