Rechtsextremer Security: Sobotka fordert "restlose Aufklärung"

"Für betreffende Person kein Antrag gestellt"

Mitarbeiter, die in verfassungsmäßigen Einrichtungen wie dem Parlament oder in Unternehmen, die kritische Infrastruktur betreiben, eingesetzt werden, könnten darüber hinaus zwar durch das BVT sicherheitsüberprüft werden, hieß es in der Aussendung des Innenministeriums. Dabei würden zusätzliche Register und Quellen abgefragt. Eine solche strengere Prüfung hätte im konkreten Fall nur die Parlamentsdirektion in Auftrag geben können, betonte Kardeis. "Nach Auskunft des BVT wurde aber für die betreffende Person kein Antrag gestellt und daher auch nie eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt."

"Die Parlamentsdirektion nimmt die Darstellung des Innenministeriums zur Kenntnis", erklärte Parlaments-Sprecher Karl-Heinz Grundböck gegenüber der APA. "Wir erlauben uns aber festzuhalten, dass das Innenministerium damit bestätigt, dass eine Prüfung der Sicherheitsbehörden die Zuverlässigkeit dieses Mitarbeiters eines Sicherheitsunternehmens bestätigt hat."

Der Anmerkung aus dem Innenministerium, dass das Parlament eben einen Antrag beim BVT hätte stellen müssen, konterte Grundböck, "das ist für die Parlamentsdirektion keine Frage von Semantik". Übrig bleibe, dass "eine Sicherheitsbehörde nach einer behördlichen Prüfung eine Zuverlässigkeit bestätigt" habe - das Sicherheitsunternehmen und das Parlament müssten in diesem Fall darauf vertrauen können, dass dieser Mitarbeiter auch zuverlässig eingesetzt werden könne, betonte Grundböck.