Bures: "Halte ausufernde Personaldebatten für unklug"

Der letzte U-Ausschuss hat vermutlich nicht rasend viel dazu beigetragen, das Ansehen der Politik zu heben. Was ist da schiefgelaufen?

Es gab massive parteipolitische Interessen, den U-Ausschuss zu desavouieren. Prinzipiell ist das Regelwerk der U-Ausschüsse sinnvoll und praktikabel. Es liegt an allen Mitgliedern des Gremiums, sich bewusst zu machen, welche demokratiepolitische Verpflichtung sie haben. Zusätzlich wäre ich aber sehr dafür, U-Ausschüsse öffentlich zu übertragen. Transparenz ist eine gute Antwort gegen Korruption, Interventionen und den Versuch, parlamentarische Instrumente für parteipolitische Zwecke zu instrumentalisieren.

Es jährt sich gerade der Ausbruch des Angriffs auf die Ukraine. Wie erklären Sie Menschen, warum und wie Österreich neutral ist?

Es ist kein Zufall, dass in Österreich UNO und OSZE vertreten sind. Wir haben unsere Neutralität immer so definiert, dass Wien eben auch ein Ort ist, an dem Friedensverhandlungen möglich sind. Österreich tut gut daran, die Neutralität beizubehalten, Militärbündnisse, also die NATO, sind keine Option. Das heißt aber nicht, dass wir in sensiblen Fragen nicht Haltung zeigen. Neutralität heißt nicht Schweigen. Wir unterstützen die Ukraine in diesem furchtbaren Angriff Russlands. Wir haben viele Ukrainer aufgenommen, bieten Schutz und Ausbildung und schicken Verbandsmaterial, Schulutensilien und Medikamente in die Ukraine. Aber wir schicken keine Waffen.