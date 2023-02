"So etwas habe ich noch nie erlebt": SPÖ präsentiert U-Ausschuss-Bericht

"Am Anfang dieses U-Ausschusses stand die Frage 'Wie korrupt ist die ÖVP?', sagt SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer. Dann greift er in ein Aktenlieferungswagerl und zieht viele Exemplare des roten Ausschuss-Abschlussberichts heraus. Darauf steht in dicken Lettern: "So korrupt ist die ÖVP."

Auf 56 Seiten beschreibt die SPÖ-Fraktion, zu welchen Ergebnissen und Lehren der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss aus ihrer Sicht geführt hat: Im U-Ausschuss habe man Einblick in einen "systematischen Missbrauch des Staates" erhalten, resümierte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer bei der Präsentation vor Journalisten. Nach einem Jahr und vier Monaten U-Ausschuss wisse man nun: "Wir haben es hier mit systematischer Korruption zu tun und nicht mit irgendwelchen Einzelfällen."

Über das sogenannte "Beinschab-Österreich-Tool" seien Dutzende Personen an der "Umfragekorruption" beteiligt gewesen. Und mit dem "Demox-Unterhuber-Tool" seien Umfragen über die Ministerien hinweg zentral gesteuert worden, rein nach parteipolitischen Gesichtspunkten und finanziert mit Steuergeld, monierte Krainer. Unter anderem wurden von den Ministerien Politikerprofile oder die Oppositionsarbeit abgefragt. "Die Ergebnisse sind niemals in irgendeine Abteilung eines Ministeriums gegangen."