Bundesverwaltungsgericht: Rechnungshof rügt Verfahrensrückstand

Bedenken bei Bestellung

Die Prüfer und Prüferinnen des RH schließen sich zudem einer Kritik der EU-Kommission am Bestellverfahren der BVwG-Präsidenten und ihrer Stellvertreter an. Das Problem aus Sicht des RH: Obwohl dies in fast allen anderen richterlichen Bestellungen der Fall ist, sind beim BVwG keine Personalgremien in die Bestellung eingebunden.

Zudem moniert der RH eine hohe Personalfluktuation juristischer Mitarbeiter. Dadurch blieben Planstellen 2020 und 2021 unbesetzt. Um das zu verbessern, empfiehlt der RH, die Attraktivität des BVwG als Arbeitgeber zu steigern.