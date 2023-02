SPÖ: Voves will Ludwig an der Parteispitze

Der frühere steirische Landeshauptmann Franz Voves hat am Dienstag nun seinen Beitrag zur Führungsdebatte in der SPÖ eingebracht. In der "Kleinen Zeitung" spricht er sich dafür aus, dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Sozialdemokraten in die kommende Nationalratswahl leitet: "Für mich ist der Michael Ludwig der Einzige in der SPÖ, der die Chance hat, die Wahl so zu absolvieren, dass man mindestens Zweiter ist oder vielleicht sogar Erster."

Ludwig sei der einzige, der in der Lage sei, die SPÖ in der Einheit aller ihrer Teile personell und programmatisch zu erneuern, findet Voves in dem Interview, das anlässlich seines 70. Geburtstags geführt wurde: "Und damit habe ich kein einziges schlechtes Wort über eine Dame gesagt, die ich gar nicht kenne", meint der Alt-Landeshauptmann in Richtung von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.