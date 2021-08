Bundesstaatsanwalt dauert, jetzt wird Notlösung für Justiz-Streit gesucht

Was geplant ist

Was aber ist nun bezüglich Bundesstaatsanwalt geplant? Seit Juni berät eine Arbeitsgruppe ein Mal pro Monat. Unter den Experten ist relativ unumstritten, dass die neue Spitze von einem Gremium aus Fachleuten ausgewählt werden soll. Das Parlament soll diesen Vorschlag nur noch absegnen. So will man verhindern, dass parteipolitische Überlegungen in die Auswahl miteinfließen.

Die Kontrolle könnte ähnlich ablaufen wie derzeit bei der Justizministerin: Die Abgeordneten sollen parlamentarische Anfragen an den Bundesstaatsanwalt stellen bzw. ihn/sie ins Plenum oder den Justizausschuss laden und persönlich befragen. Das allerdings nur zu abgeschlossenen Verfahren, damit politische Parteien keinen Einfluss mehr auf die Ermittlungen nehmen können.

Die Einrichtung des Bundesstaatsanwalts würde zu einer Strukturreform im Ministerium führen – offen ist, in welchem Umfang. Die derzeitige Sektion V (Einzelstrafsachen) müsste jedenfalls vom Justizministerium in die neue Institution wandern. Diskutiert wird noch, ob sich die Kompetenzen des Bundesstaatsanwalts auf konkrete Strafverfahren beschränken, oder ob ihm auch die Verantwortung über Budget, Personal und Dienstaufsicht übertragen wird.

Dass bis Oktober schon ein erstes Konzept stehen soll, gilt so gesehen als ehrgeiziges Ziel.