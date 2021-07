Neue Justiz-Spitze gesucht

Die Kontrolle

Die ÖVP hat einen „laufenden Unterausschuss“ im Parlament im Sinn. „Ich warne davor“, sagt Jarosch. „Alles, was eine Fraktion interessiert, jedes Detail, kann dann zum Skandal aufgebauscht werden.“ Das habe man ja im Ibiza-U-Ausschuss erlebt. Jarosch ist – wie die meisten Experten – der Ansicht, dass Kontrolle erst bei abgeschlossenen Verfahren stattfinden soll, etwa durch parlamentarische Anfragen. Jährlich könnte es einen Tätigkeitsbericht geben.

Die Aufgaben

Die Person soll bei Ermittlungen an der Spitze der Hierarchie stehen – an die untere Ebene Weisungen erteilen und von ihr Berichte erhalten. Den Staatsanwaltschaften sind die arbeitsintensiven Berichtspflichten ein Dorn im Auge, laut Jarosch sind sie aber gerade im neuen System unabdingbar: „Wenn ich einen Letztverantwortlichen an der Spitze habe, dann muss dieser auch entsprechend gut informiert sein.“

Völlig offen ist die Frage, ob dieser Spitzenbeamte auch eine Personal- und Budgethoheit haben soll – laut Jarosch wäre das zu einem bestimmten Grad sinnvoll, weil auch dadurch Unabhängigkeit gewährleistet wäre.

Und wo soll er sitzen?

Anbieten würde sich der Justizpalast. Die Generalprokuratur, derzeit die höchste Staatsanwaltschaft der Republik (allerdings mit anderen Aufgaben) könnte in der neuen Institution aufgehen. Wie auch immer sie dann heißen mag.