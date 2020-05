Fischer gegen Alleingang bei Lehrern

EU

Ich habe mit Leitl gesprochen und gesagt, dass wir beim Pro-Kopf-Einkommen an der Spitze derliegen, dass wir hohe Umweltstandards haben, die Exportindustrie ist so gut aufgestellt, dass mehr als die Hälfte des Nationaleinkommens im Export verdient wird, darauf bin ich stolz. Ich bin auch stolz, dass wir die niedrigste Arbeitslosenrate in derhaben.Leitl sieht das ähnlich. Es gibt aber auch Bereiche, wo wir nicht so gut sind. Er hat als Oberösterreicher das Wort ‚abgesandelt‘ verwendet. Als Pauschalkritik anwar es aber nicht gemeint. Es sollte aufrüttelnd wirken.

Sie haben jüngst bei Ihrem Slowenien-Besuch gesagt, dass Sie nach den Wahlen „Stabilität erwarten, weil die jetzt stärksten Parteien auch im nächsten Parlament die stärksten sein werden“. Sie erwarten eine rot-schwarze oder schwarz-rote Regierung?

Ich habe in Slowenien berichtet, dass die beiden Parteien, die jetzt die stärksten sind, auch nach der Wahl die stärksten Parteien sein werden. In den Umfragen gibt es einen deutlichen Abstand zur drittstärksten Partei.

Am Ende kommt wieder eine Große Koalition?

Das Wahlresultat wird eine Große Koalition vermutlich ermöglichen. Das ist eine Erwartung, das Bild, das von der Meinungsforschung gezeichnet wird. Welche anderen Koalitionsformen noch möglich sind, wird die Wahl zeigen.

In Deutschland sagen die Parteien vor der Wahl, mit wem sie danach regieren wollen. Warum sagt es in Österreich niemand?

Die Parteien fürchten, dass ihr Aktionsradius einschränkt werde, wenn sie sich vorzeitig festlegen.

Angenommen die Meinungsforscher irren und es ist nur eine Dreier-Koalition möglich. Wen werden Sie beauftragen?

Es macht keinen Sinn, voreilig etwas anzukündigen, das ist heute noch nicht entscheidbar. Die Wählerentscheidung ist abzuwarten.

Zum Demokratiepaket haben Sie sich kritisch geäußert und erfolgreich eine Begutachtung verlangt. Ist die Gefahr, dass ein Instrument kommt, das die Demokratie nicht fördert, sondern beschädigt, vom Tisch?

Ich bin dankbar, dass der Wunsch nach einem Begutachtungsverfahren aufgegriffen wurde. Es sind jetzt Argumente auf dem Tisch, die uns eine zweite Chance geben.

Den Entwurf zum Lehrerdienstrecht hat die Regierung ohne die Sozialpartner ins Parlament gebracht. Im Notfall will die Regierung die Reform allein beschließen. Halten Sie das für richtig?

Der gesunde Menschenverstand sagt, dass das Thema nicht vor der Wahl durchgedrückt werden kann. Jetzt gibt es eine Atempause. Nach der Wahl kann man vernünftig darüber reden. Ich wünsche mir mit großem Nachdruck eine echte Verhandlungsbereitschaft und ein großes Verantwortungsbewusstsein der Gewerkschaft. Die Regierung drängt nicht aus Gewerkschaftsfeindlichkeit, sondern aus Verzweiflung, um eine Blockadesituation zu überwinden. Das tut dem ganzen politischen System nicht gut, wenn man sieht, wie beide Seiten sich einbetoniert gegenüberstehen. Verantwortungsbewusste Gewerkschafter und eine kluge Regierung werden einen gemeinsamen Nenner finden, weil sie ihn finden müssen. Davon bin ich überzeugt.