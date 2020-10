Bundesländer im Sympathie-Test: Wen wir mögen, und wo wir gerne leben

12 Prozent der Befragten rätseln, ob am 26. Oktober etwa „die Zweite Republik ausgerufen wurde“ (sie wurde Ende April 1945 begründet). Vier Prozent verorten an dem Tag „die Befreiung von der Nazi-Herrschaft“ (NS-Deutschland kapitulierte am 8. Mai 1945).

Gar keine Idee, was am 26. Oktober gefeiert wird, haben 14 Prozent der Befragten, „bei Staatsbürgern, von denen zumindest ein Elternteil nicht in Österreich geboren ist, sind es doppelt so viele“, sagt Bachmayer.

Vom Wissen über Österreich zur Sympathie: Wen unserer Landsleute mögen wir? Wo arbeiten und leben wir gerne? Und mögen wir uns selbst?