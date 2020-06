OGM-Umfrage: U-Ausschuss ist für Mehrheit sinnlos

Der Ibiza-Casinos-Untersuchungsausschuss im Parlament geht am Mittwoch und Donnerstag in seine bereits vierte Woche. An den beiden Befragungstagen sind vor allem Schlüsselfiguren der FPÖ geladen – von Kurzzeit-Casinos-Vorstand Peter Sidlo bis zum heutigen Parteichef Norbert Hofer.

Anzunehmen ist aber, dass auch der Parteienstreit über die Vorsitzführung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) weiter gehen wird. Außerdem braucht es einen neuen Verfahrensrichter nach dem Rückzug von Ilse Huber.