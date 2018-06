Löger will "schwarze Null" und keine neuen Steuern

Steuerreform ab 1.1.2020

Klar ist, ab 1.1. 2020 soll eine Steuerreform in Kraft treten, wo die Tarife in der Lohn- und Einkommensteuer sowie die Körperschaftssteuer für Kapitalgesellschaften sinken sollen. Derzeit sind dafür 3,5 Milliarden Euro eingepreist und die Regierung wird wohl auch die 1,5 Milliarden Euro Kosten des Familienbonus dazurechnen (detto Entlastungen wie die niedrigere Mehrwertsteuer im Tourismus oder die Halbierung der Flugabgabe etc.) Auf die zweistelligen Milliarden-Volumina, die von ÖVP und FPÖ noch im Wahlkampf in Aussicht gestellt wurden, ist man damit Lichtjahre entfernt. Die SPÖ hat das damals schon als vollkommen unrealistisch kritisiert und wird das nun umso genüsslicher wiederholen.

Devise sei es, keine Steuern zu erhöhen und keine neuen Steuern einzuführen. "Wir sparen im System, wir sparen bei uns selbst, um diese Entlastung" möglich zu machen, sagte Löger. Konkret bedeute das, bei Verwaltungskosten und Bundesförderungen zu sparen sowie bei ausgegliederten Einheiten des Bundes Korrekturen vorzunehmen. Auch im Öffentlichen Dienst werde künftig eingeschränkt nachbesetzt werden.

Kalte Progression bleibt vorerst

Auch ist wieder nicht beschlossen worden, wann denn nur das Aus für die kalte Prorgession kommt. Diese schleichende jährliche Steuererhöhung spült allein heuer einen Betrag in der Größenordnung von 950 Millionen Euro in die Staatskasse. Den Familienbonus zahlen sich die Steuerzahler damit nach zwei Jahren bereits selbst, haben Experten errechnet.

Mehr Geld für Sicherheit

Die Ausgaben für die innere Sicherheit sollen bis 2022 auf 2,9 Milliarden Euro steigen.Die Bevölkerung habe das Recht, sich sicher fühlen zu können, sagte Löger. Der Personalplan sieht eine starke Aufstockung vor. 4.563 Planstellen kommen im Innenministerium dazu (davon rund 4.100 bei der Polizei), während in anderen Ministerien - hauptsächlich durch Nichtnachbesetzung - 1.372 Stellen eingespart werden.

Einsparungen im Bereich Asyl und Migration

Der Bereich Asyl und Migration ist im Personalplan ab 2018 extra ausgewiesen, und zwar mit 1.748 Posten. Während im Budget für 2018 420 Millionen Euro in dem Bereich vorgesehen waren, soll der Betrag bis 2022 auf 185 Millionen Euro absinken.

Pensionen als teuerster Posten

Mit 19 Milliarden Euro gibt der Staat fast ein Viertel seiner Einnahmen für die Pensionen aus. 9,25 Mrd. Euro kosten die Beamtenpensionen, 9,57 Mrd. Euro schießt der Staat zur Pensionsversicherung zu. In seiner Budgetrede machte Löger darauf aufmerksam, dass die Kosten weiter steigen werden, wenn die sogenannte Babyboomer-Generation in Pension geht. Um hier Lösungen zu finden, wäre eine "gesamtpolitische Grundsatzentscheidung" notwendig, sagte er. "Ich appelliere an alle Mitglieder des Hohen Haus, dieses Thema auch wirklich ernst zu nehmen." Es genüge nämlich nicht, "den Österreichern vorzugaukeln, dass die Pensionen nachhaltig sicher sind".

Budget für Pflege wird erweitert

Das Budget für die Pflege soll um 322,1 Millionen aufgestockt werden, "um ein modernes und menschenwürdiges Pflegesystem zu sichern", wie Löger sagte. Allerdings: Der Wegfall des Pflegeregresses kostet nach Angaben des Städtebundes 2018 bis zu 650 Mio. Euro. Länder und Gemeinden fordern vom Bund, dass er ihnen dieses Geld ersetzt. Im Budget hat Löger für den Entfall des Pflegeregresses allerdings nur die ursprünglich geplanten 100 Mio. Euro eingerechnet.

"Offensive für die Bildung in Österreich“

800 Millionen Euro mehr soll es für die Bildung geben - also 9,52 Milliarden Euro bis 2022. Hauptgründe für das Plus sind Bezugserhöhungen bei den Lehrern und das Anwachsen der Schülerzahlen, unter anderem "infolge der Migrationswelle", was zusätzliche Pädagogen erfordert, wie es heißt. 182 Millionen Euro werden in den Ausbau der Tagesbetreuung investiert, 17 Millionen Euro gehen an die Berufsschulen, 36 Millionen Euro sind für die Erwachsenenbildung vorgesehen.

Investitionen in Wissenschaft und Forschung

Hierbei handle es sich um "Investitionen in die Zukunft", wie Löger sagte. Bis 2022 sollen die Ausgaben um 13,2 Prozent von 4,38 Milliarden auf fünf Milliarden erhöht werden. Ein Plus von 300 Millionen gibt es für die Studienbeihilfen, die Forschungsprämie wird auf 14 Prozent erhöht. Das Budget für die Universitäten soll um 1,6 Milliarden Euro auf auf rund 11 Milliarden steigen. Dazu kommen zusätzliche Mittel u.a. für die Nationalstiftung für Forschung und den Wissenschaftsfonds FWF.

Digitalisierung als Chance

Im Bereich Wirtschaft werde man die Digitalisierung als Chance sehen und entsprechend investieren, meinte Löger. Auch der Zuschuss für die ÖBB wird leicht erhöht. 2018 beträgt er 5,2 Milliarden Euro, 2019 werden es 5,4 Milliarden Euro sein.

35 Millionen für EU-Ratspräsidentschaft

Für den EU-Ratsvorsitz sind im Bundeskanzleramt (BKA) zusätzliche Mittel von 35 Millionen Euro veranschlagt, verkündete Löger heute. Das ist niedriger als angenommen. Vor knapp zwei Wochen hatte Kanzleramtsminister Gernot Blümel vor Journalisten von einem Budget von 43 Millionen Euro - und damit genau gleich viel wie während der letzten Präsidentschaft im Jahr 2006 - gesprochen.