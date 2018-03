Ein Kassasturz, der (noch) nicht wehtut

Karl Heinz Grasser eröffnete seine erste Budgetrede 2000 mit dem Satz: „Ein guter Tag mit beginnt mit einem sanierten Budget.“ KHG war als „Mr. Nulldefizit“ bald entzaubert. Seine großspurige Ansage verpuffte als Fake News. Mit der Kür Hartwig Lögers blieb uns ein neuer eitler Selbstdarsteller erfreulicherweise erspart. Seine Budget-Jungfernrede legte er aber nicht unbescheiden so an: „Es beginnt eine gute Zeit.“

Der Finanzminister verkündet stolz, dass er wahr machen will, was viele, auch schwarze Kollegen, vor ihm nur versprochen hatten: Nicht mehr ausgeben als einnehmen. Der Rückenwind der Konjunktur macht das leichter. Hartwig Lögers Vorgänger haben es freilich geschafft, selbst in guten Wirtschaftszeiten weiter im Minus zu bleiben.