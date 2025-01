Blau-Schwarz läuft beim Budget bereits die Zeit davon

Österreich hat vier Optionen, sein Budget zu sanieren: Über vier oder sieben Jahre, jeweils mit oder ohne EU-Defizitverfahren. Sparvolumen: 14 bis 24 Milliarden Euro. ÖVP, SPÖ und Neos hätten sich auf sieben Jahre verständigt gehabt. Will Österreich ein Defizitverfahren abwenden, wären 2025 Einsparungen von 6,3 Milliarden nötig. Bei einem Defizitverfahren würden „nur“ rund vier Milliarden anfallen. Nachteil: Die EU könnte mitbestimmen, wo man sparen soll – und die Finanzmärkte könnten negativ reagieren.

Das kann sich eigentlich nicht ausgehen. Das Hauptproblem: Ein Großteil der Maßnahmen würde nur noch im zweiten Halbjahr wirken. Experten wie Fiskalratspräsident Christoph Badelt oder WIFO-Chef Gabriel Felbermayr plädieren übrigens selbst im Falle eines Defizitverfahrens für zusätzliche Einnahmen – zumindest vorübergehend. Auch, um gleichzeitig Spielraum für Reformen zu schaffen. Und den benötigt die Koalition, will sie Punkte des teils identen Wirtschaftsprogramms – ob Senkung der Körperschaftsteuer oder der Lohnnebenkosten – wirklich umsetzen.

FPÖ und ÖVP plädieren – im Gegensatz zur SPÖ, die neue Steuern fordert – vor allem für die Streichung von Ausgaben. Die FPÖ hat im Herbst ihre Vorschläge vorgelegt. Dazu gehörten: Sparen bei Förderungen und in den Ministerien, bei der Zuwanderung ins Sozialsystem oder eine Reform der Bildungskarenz. Hier würde die ÖVP wohl mitziehen. Auch die Streichung des Klimabonus, die heuer 2,3 Milliarden bringen würde, wäre eine Option.

Könnte die EU-Kommission Österreich eine Gnadenfrist gewähren?

Österreich hat mangels einer neuen Regierung nach wie vor kein neues Budget. In solchen Fällen habe die EU bisher „in der Regel kein Defizitverfahren eingeleitet, sondern die Budgetplanung abgewartet“, so EU-Experte Paul Schmidt auf X. Allerdings hat die Kommission Österreich deshalb eigentlich schon einen Aufschub gewährt. Am Dienstag betont sie jedenfalls, vielleicht kein Verfahren einzuleiten, sollte Österreich noch Maßnahmen einreichen – und zwar vor dem 21. Jänner. Demnach gilt die aktuelle Frist.

Drohen Österreich durch die EU Strafzahlungen?

Theoretisch wäre das bei Verstößen gegen Maastricht möglich. Praktisch kam es dazu noch nie. Also: nein.