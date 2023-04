Das Ende einer Ära: Vor 40 Jahren trat Bruno Kreisky zurück

Nierenleiden

Kreisky hatte ein Nierenleiden und musste zweimal in der Woche für mehrere Stunden zur Dialyse, die ihn sehr belastete. „Dennoch absolvierte er sein volles Arbeitspensum und empfing auch während der Behandlungen Besucher.“

Er war unglaublich populär, weshalb viele – fasziniert von seinem Intellekt und seiner menschlichen Breite – „ein Stück des Weges“ mit ihm gingen. Der „kleine Mann“ schätzte ihn ebenso wie der Generaldirektor, er stand im Telefonbuch und war für jedermann erreichbar. Und so schickte er zu einem Bürger, in dessen Haus es wegen einer schadhaften Dachrinne regnete, die örtliche Feuerwehr. Auch einer, dessen Auto abgeschleppt worden war, rief ihn an, weil sich in dem Wagen die Wohnungsschlüssel befanden. Auch ihm konnte Kreisky helfen.