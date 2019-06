Bruno Kreisky und der Gurkenkönig

Ketchup und Essiggurken. Der Markenname Felix und die dazugehörigen Produkte sind in den meisten österreichischen Haushalten bekannt.

Dass hinter dem 1961 im burgenländischen Mattersburg gegründeten Unternehmen ein berührendes Flüchtlingsschicksal steckt, wissen jedoch nur wenige. Kaum jemand kennt die Geschichte des lebenshungrigen Altösterreichers Herbert Felix, der, bevor er mit seinen burgenländischen Gurken berühmt wurde, gerade noch der Ermordung durch die Nazis entgehen konnte.

Der schwedische Journalist Per T. Ohlsson hat sich auf die Spuren des österreichischen Industriepioniers gemacht, dessen Flüchtlingsgeschichte er in seinem Buch „Zum Glück gibt’s Felix“ beschreibt. Nun ist das Buch, das vor längerer Zeit in Schweden erschienen ist, auch auf Deutsch zu haben – erweitert um ein Vorwort des Historikers Oliver Rathkolb (Edition Lex Liszt).

Warum sich der schwedischer Autor mit dieser Biografie befasste? Die Erklärung ist banal: Als Kind aß er am liebsten Spaghetti und zwar mit ausreichend Ketchup. Die Plastikflaschen aus dem Hause Felix waren für seine Kinderhände praktischer als die Glasflaschen des Mitbewerbers. Als er Jahrzehnte später über den Menschen hinter der Plastikflasche las, beschloss er, sich näher mit dessen Aufsehen erregender Lebensgeschichte zu befassen. Neben Zeitzeugen und Archiven waren ihm auch die Memoiren des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers eine wichtige Quelle: Denn Bruno Kreisky war der Cousin von Herbert Felix.

Herbert Felix entstammt einer jüdischen Unternehmerfamilie aus dem mährischen Znaim, damals Teil von Österreich-Ungarn. Seine Vorfahren waren meist Militärärzte, ehe Herberts Urgroßvater Solomon Felix auf Branntwein umstieg. Sein Sohn erweiterte das Unternehmen durch eine Gurkenfabrik. Friedrich Felix, der Vater von Herbert, übernahm den Betrieb, der eingelegtes Gemüse in ganz Europa verkaufte. Sein 1908 geborener Sohn Herbert kümmerte sich um die Exportgeschäfte und lernte in Schweden seine erste Frau kennen. Die Fabrik in Znaim, so der Wunsch des Vaters, sollte von Generation zu Generation vererbt werden. Es kam anders.

Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in der Tschechoslowakei war das Schicksal der jüdischen Familie Felix besiegelt. Friedrich Felix wurde, wie Dreiviertel der Familie, von den Nationalsozialisten ermordet. Ebenso wie seine Frau Ida und sein Sohn Willi wurde er in Auschwitz in die Gaskammer geschickt.