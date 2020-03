Kreisky persönlich: Auszüge aus dem Tagebuch seines engsten Mitarbeiters

Kurz danach wurde Josef Staribacher von seiner Nominierung als Handelsminister überrascht. Nachdem die Regierungsverhandlungen mit der ÖVP am 20. April 1970 gegen Mittag nach 17 Gesprächsrunden gescheitert waren, legte Kreisky dem Bundespräsidenten noch am selben Abend die Ministerliste für eine Minderheitsregierung vor, mit Androsch als Finanz- und Staribacher als Handelsminister, der seinem Tagebuch anvertraut: „Ohne dass mich jemand befragt hatte oder auch meine Stellung dazu bekannt war. Ich musste also in die Schlangengrube (gemeint ist das Handelsministerium, Anm.). Hätte mich nicht um 22 Uhr Hrdlitschka (damals Arbeiterkammerpräsident) angerufen, dann hätte ich wahrscheinlich eine sehr dumme Antwort gegeben, als zwei Minuten später ein Journalist für den nächsten Tag ein Interview von mir verlangte.“