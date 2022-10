Brunners erste Budgetrede: "Sicher in die Zukunft"

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hält heute, Mittwoch, um 10 Uhr seine erste Budgetrede. Titel: „Aus Verantwortung für Morgen – Sicher in die Zukunft“. Inhaltlich muss der Minister einen Drahtseilakt schaffen: Die Abfederung aktueller Krisen belastet das Budget kurz- bis mittelfristig stark. Langfristig muss also Geld eingespart werden, ohne auf nötige Reformen zu verzichten.

Wo genau, diese Frage bleibt aber vorerst offen. „Mit diesem Budget übernehmen wir Verantwortung für Morgen. Wir reagieren auf aktuelle Herausforderungen und investieren in die Themen der Zukunft“, will Brunner für "Sicherheit" in mehreren Bereichen sorgen.