Meinl-Reisinger: "Gießkanne ist irgendwann leer"

Die Neos verlangen von der Regierung vor der Präsentation des Budgets im Nationalrat am morgigen Mittwoch ein Einpacken der Gießkanne. "Jeder, der nachdenkt, weiß: Eine Gießkanne ist irgendwann einmal leer", so Wirtschaftssprecher Gerald Loacker bei einer Pressekonferenz. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger forderte verstärkt Investitionen in Digitalisierung, erneuerbare Energien sowie Forschung und Entwicklung.