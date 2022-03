Brunner: "Staat kann nicht jede Entwicklung kompensieren, damit es keinen einzigen trifft"

Wie lange der Krieg und dessen Auswirkungen andauern werden, das ist ungewiss. Sicher ist, dass wir uns als westliche Gesellschaften auch in Verzicht üben werden müssen.

Der Krieg führt in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht zu Unsicherheit und einer Volatilität der Märkte. Wir müssen kurzfristig die Menschen unterstützen, damit das Konsumverhalten aufrechterhalten bleibt. Wir müssen mittelfristig die Weichen stellen, damit dies auch so bleibt – wie beispielsweise über die Steuerreform. Und wir müssen uns mittel- und langfristig viel schneller bei der Energieversorgung auf neue Beine stellen.

Die Energieversorgung unabhängig von Russland ist das eine, die Exportwirtschaft Österreichs, die darunter leidet, das andere.