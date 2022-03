Ukrainerin mit mehr als 30 Mio. Dollar Bargeld an Grenze aufgehalten

An der ukrainisch-ungarischen Grenze wurde am Montag von der ungarischen Grenzpolizei im Auto einer Frau Bargeld in der Höhe von mehr als 28 Millionen US-Dollar sowie mehr als 1,3 Millionen Euro gefunden. Wie inzwischen mehrere ukrainische Medien berichten, soll es sich dabei um Anastasia Kotvitskaja handeln, die Ehefrau eines ehemaligen Parlamentsabgeordneten.

Ein Foto der sechs Koffer voller Geld, welche die Dame außer Landes bringen wollte, verbreitet sich aktuell in den Sozialen Medien: