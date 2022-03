Firmenpleiten sind um 110 Prozent gestiegen

Was aber die Lage deutlich verschlechtert ist die Tatsache, dass die nicht eröffneten Verfahren um 166 Prozent zugelegt haben. In diesen FÀllen ist nicht einmal so viel Geld (2.500 bis 4.000 Euro) vorhanden, um die Eröffnungskosten des Verfahrens abzudecken. Diese Firmen bleiben auf ihrem Schuldenberg sitzen, die GlÀubiger sehen keinen Cent.

Auch die Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent auf 223 Millionen Euro gestiegen. „Im Burgenland haben sich die Passiva von einer Million Euro auf 29 Millionen Euro erhöht, was damit zu tun hat, dass es zuletzt mehrere verhĂ€ltnismĂ€ĂŸig große Insolvenzen gab“, heißt es vom KSV1870 weiter. Der Zuwachs betrĂ€gt rekordverdĂ€chtige 2.800 Prozent.