AKV erwartet Anstieg von Privatinsolvenzen durch Gesetzesreform

Bisher wurden Privatinsolvenzen fast ausschließlich durch einen eigenen Antrag des Schuldners eröffnet. "Die gerichtliche objektive Feststellung der 'offenkundigen Zahlungsunfähigkeit' soll eine Antragstellung durch Gläubiger erleichtern. Liegt diese vor, können Gläubiger im Regelfall ohne wesentliche Kosten ein Privatinsolvenzverfahren beantragten", heißt es in einer Aussendung des AKV.

Etwaige datenschutzrechtliche Bedenken aufgrund der vorzeitlichen Veröffentlichung in der Insolvenzdatenbank wischt der AKV vom Tisch. Man könne nachvollziehen, dass das für Schuldner unangenehm sei, so eine AKV-Sprecherin zu APA. Ihrer Meinung nach müssten aber Personen, die offenkundig zahlungsunfähig seien, ohnehin aufgrund ihrer gesetzlichen Insolvenzantragspflicht in der Insolvenzdatei aufscheinen. Man habe deshalb keinerlei datenschutzrechtliche Bedenken, so die Sprecherin.

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass durch diese Novelle über Gläubigeranträge rund 1.000 zusätzliche Insolvenzverfahren im Jahr eröffnet werden. Die Reform soll das Zusammenwirken zwischen Exekutions- und anschließendem Insolvenzverfahren effektiver gestalten. Der AKV warnt allerdings davor, dass es durch das Gesamtvollstreckungsverfahren zu wesentlich längeren Verfahrensdauern kommen könnte. "Es ist zu befürchten, dass zahlreiche Schuldner nicht gewillt sein werden in einem "aufgezwungenen" Verfahren mitzuwirken und mangels rechtlicher Beratung nicht in der Lage sind, zielgerichtet Entschuldungsanträge zu stellen", so der AKV in der Aussendung. Laut der AKV-Sprecherin werden durch die Reform Exekutionen durch den Abbau bürokratischer Hürden zwar sinnvoller gestaltet, "wir befürchten aber, dass die Insolvenzverfahren mühsamer werden".