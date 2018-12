Brisante Zeugenladungen bei BVT-U-Ausschuss im nächsten Jahr

Der BVT-Untersuchungsausschuss hat die ersten Zeugenladungen für nächstes Jahr beschlossen. In der ersten Woche am 8. und 9. Jänner bestimmen die Regierungsfraktionen über die Zeugen, in der zweiten am 15. und 16. Jänner haben die Oppositionsparteien u.a. Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber neuerlich geladen.

Die Opposition hat zudem Akten zu Nebencausen, unter anderem zum Tierschützerprozess sowie zum mutmaßlichen Spionagefall im BVT aus dem Jahr 2017, angefordert.

Wird Lansky sprechen?

Bei den Zeugen der Regierungsfraktionen wird es wieder um die umstrittene Hausdurchsuchung beim BVT gehen. Geladen sind Mitarbeiter des Innenministeriums und des BVT. Am meisten Brisanz dürfte die Befragung von Rechtsanwalt Gabriel Lansky bergen. Er hatte bei seinem ersten Auftritt im Ausschuss praktisch durchgehend die Aussage verweigert. Verbürgt ist mittlerweile, dass das Anzeigenkonvolut, das die gesamte Affäre in Gang gebracht hat, über Lansky an Goldgruber ging. Fragen dazu wollte er unter Hinweis auf seine anwaltliche Schweigepflicht großteils nicht beantworten. Ob sich an dieser Haltung etwas geändert hat, wird man am 8. Jänner sehen.