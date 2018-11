BVT: Direkte Konfrontation Gridling-Goldgruber unwahrscheinlich

Krisper: „Wenn selbst Goldgruber als höchster Beamter im Innenministerium nicht erklären kann, warum die Anfragebeantwortungen von Kickl unrichtig und unvollständig sind, dann ist das ein Alarmsignal. Dass Kickl sich selbst nicht an das Gespräch mit der späteren Zeugin im FPÖ-Parlamentsklub erinnern kann, ist wohl auszuschließen. So viel zum Thema Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit des Innenministers. Ich werde nochmals die Anfrage an den Minister richten, und erwarte mir, dass mir diesmal nichts mit ungerechtfertigten Gründen vorenthalten wird.“