Brennpunkt Bundesgärten, Datenpannen - und die Angst der Regierung vor Ostern

Konfliktherd Bundesgärten

Und so verlagern sich Konflikte auf die kleinen Schauplätze, in diesem Fall in die Bundesgärten in Wien. Weil die meisten Menschen in der Stadt weder Balkon, Terrasse noch Garten haben, ist das Verständnis für die Sperre der großen Gartenanlagen wie in Schönbrunn, dem Belvedere oder dem Augarten endenwollend. Warum sollen Straßzüge für den Verkehr gesperrt und für Fußgänger geöffnet werden, die herrlichen Bundesgärten aber nicht? Anschober dazu: Weil man fürchtet, dass es bei den schmalen Eingängen in die Gärten zu Menschenansammlungen und damit zu Infektionen kommen könnte. Aber man arbeite auch hier an einer Lösung. Kleiner Tipp der Redaktion: In der Osterwoche werden sie geöffnet sein. Die Regierung wird es als erste "Öffnung" präsentieren. "Ein Licht am Ende des Tunnels", wie es Anschober gestern gemeint hatte. Ein kleines zwar, aber immerhin.